Jonge extremisten in VS

America First. Het is de slogan van een jonge Amerikaanse extremistische beweging, aangevoerd door de 22-jarige Nicholas Fuentes. Zijn boodschap? Amerika is van de witte christenen. En dat moet zo blijven.

Voor zijn serie Forbidden America volgt documentairemaker Louis Theroux vanavond de jonge Nicholas, of Nick. Wat is de motivatie van deze jongeman? En hoe lukt het hem om zo veel andere jonge mensen op te zwepen en te radicaliseren?

Dat laatste blijkt eenvoudig: via internet heeft Nick een enorm bereik. Met zijn livestreams bereikt hij miljoenen kijkers. Zijn dagelijkse show zendt hij uit vanuit zijn eigen studiootje in de kelder van het huis van zijn ouders. Via de show stuurt hij zijn boodschap de wereld in. En daarvoor gebruikt hij vooral grappen en ironie.

Toch klinken de grappen en uitspraken mij – en ook Theroux – ronduit racistisch in de oren: we zijn tegen immigratie, want immigranten ‘bedanken’ ons door onze kinderen te verk..

