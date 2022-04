VN-onderscheiding voor Attenborough

Nairobi

De Verenigde Naties hebben bioloog Sir David Attenborough onderscheiden als Voorvechter van de Aarde. De 95-jarige regisseur en producent kreeg de onderscheiding vanwege de enorme hoeveelheid films en series die hij heeft gemaakt over de natuur in het algemeen en klimaatveranderingen in het bijzonder. Volgens de VN heeft de bioloog geholpen veel mensen de ogen te openen over urgente dossiers, zoals het klimaat.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .