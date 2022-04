De strijd tegen COVID-19

Begin 2020 werd de wereld opgeschrikt door de uitbraak van de coronapandemie. Terwijl het virus rondwaarde en er nieuwe varianten opdoken, probeerden wetenschappers een vaccin te ontwikkelen. De documentaire How to Survive a Pandemic volgt de ontwikkeling van het COVID-19-vaccin.

Om maar met de deur in huis te vallen: deze documentaire is een lange zit. Deze volgt laboranten, wetenschappers en journalisten in de VS, Brazilië en Europa op de voet. Kort na het uitbreken van de pandemie, begonnen de opnames van de documentaire. Achttien maanden lang had regisseur David France toegang tot gerenommeerde wetenschappers, farmaceutische bedrijven en overheidsinstanties en volgde de ontwikkeling van het vaccin, de wereldwijde levering ervan en het testen op vrijwilligers.

Ook de start van de vaccinatiecampagne, het groeiende verzet tegen de vaccinaties en de soms discutabele beslissingen van politici wat betreft de verdeling van de vaccins over de wereld komen aan bod. De documentaire heeft vooral een Amerikaans pers..

