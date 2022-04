Ingenomen tosti-ijzer viraal

Jade is op kamp met een aantal klassen van de middelbare school. Het blijkt een behoorlijk wilde bedoening te zijn, blijkens de in beslag genomen zaken. ‘Op kamp met 3 havo en 3 vwo en op nacht 1 al een tosti-ijzer geconfisqueerd’, zo schrijft ze. De tweet roept reacties op. Men vindt het een beetje overdreven. ‘Bij het schoolreisje hier wordt ook altijd expliciet gemeld dat er geen tosti-ijzers mee mogen’, schrijft Sien cynisch. Sommigen vragen zich af wat er nu in vredesnaam mis is met een tosti-ijzer. Dat klinkt toch niet als een vreselijke overtreding. Ene Peter vraagt: ‘Kan je me uitleggen wat er nu eigenlijk gevaarlijk is aan het maken van een tosti?’

Anderen vallen juf Jade zelfs een beetje aan: ‘Ach, wat een vreselijk ondeug..

