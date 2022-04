Netflix verliest voor het eerst in 10 jaar abonnees. Wat zijn de oorzaken?

Streaminggigant Netflix heeft in het eerste kwartaal van 2022 zo’n 200 duizend betalende abonnees verloren, op een totaal van bijna 222 miljoen. Het is voor het eerst sinds oktober 2011 dat het aantal abonnees van het Amerikaanse bedrijf daalt.

De daling is deels het gevolg van de veranderende streamingmarkt. Netflix heeft steeds meer te duchten van concurrenten als Disney+, Amazon Prime en HBO Max. Tegelijkertijd delen veel mensen hun abonnement, waardoor ze niet of nauwelijks betalen. Die structurele moeilijkheden werden de afgelopen jaren verhuld door de coronacrisis, die veel mensen ertoe aanzetten om een abonnement af te sluiten.

Toch is de achteruitgang in het eerste kwartaal van dit jaar vooral te wijten aan de oorlog in Oekraïne. Netflix besloot begin maart om zich terug te trekken uit Rusland, waardoor het 700 duizend abonnees verloor. Zonder die stap was er dus nog een relatief kleine plus geweest. Maar voor het..

