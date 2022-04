Wandel je met dit mooie weer buiten, dan kun je zomaar iemand tegenkomen die ‘Hee Marco! Hai! Prima!’ roept tegen een ander. Die ander heet dan waarschijnlijk helemaal geen Marco. Nee, dit is een hype die is overgewaaid van TikTok.

De uitspraak komt van de Groningse tiktokker Sam Kroon. De afgelopen maanden maakte hij filmpjes waarin hij vaders en docenten nadoet in herkenbare situaties. In een van zijn vroegere video’s, die 1,6 miljoen keer is bekeken, doet hij een docent na die de resultaten van een test uitdeelt. Daarbij likt hij eerst uitgebreid zijn vingers voordat hij door de papieren bladert en kijkt hij boven zijn bril uit de leerling aan.

Halverwege februari plaatste Sam een video op TikTok waarin hij een vader nadoet die de telef..

