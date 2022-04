Emotionele oproep voor bad in behandelplan van dementerende Hester

Ton in ‘t Veen wist dat het bericht wat hij had geschreven op LinkedIn ‘héél persoonlijk’ was, maar deelde het toch. Het ging niet over hemzelf, of over een nieuwe professionele uitdaging, of terugkeer naar kantoor. Dit bericht ging over zijn vrouw Hester en haar terugkeer naar een bad. Thuis kon ze uren in bad liggen, maar sinds drie jaar woont ze in een verzorgingstehuis wegens nu vergevorderde dementie. Twee keer per week wacht daar een praktische douchebeurt. Geen bad.

Haar man ontdekte dat er wél een mooie badkamer met bad is in het gebouw ernaast, een hospice. Na wat aandringen en twee jaar wachten vanwege coronamaatregelen, was het zover. Hester kon in een bubbelbad, met haar man Ton aan haar zij. Anderhalf uur genieten. Hester hee..

