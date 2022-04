Wetenschappers lijmen hun hand vast aan gebouw. ‘Dit is geen grap. We overdrijven niet’

Vorige week gingen verschillende filmpjes viraal van een wetenschapper met een witte jas met het logo van klimaatactivistengroep Extinction Rebellion (XR). De man wil dringend aandacht vragen voor de klimaatcrisis. ‘We gaan richting een grote ramp’, zegt hij.

De man staat in een witte laboratoriumjas voor het gebouw van het departement Business, Energy and Industrial Strategy in Londen. Er staat een grote groep mensen achter hem en er zijn spandoeken opgehangen rond het gebouw.

‘Dit is geen grap, we liegen niet en we overdrijven niet’, zegt de man met een trillende stem. In de reacties onder het filmpje wordt de vergelijking getrokken met de onlangs verschenen film Don’t Look Up. In deze film waarschuwen twee wetenscha..

