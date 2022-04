Vanavond op tv: Mogen we ons weer lekker voorbereiden op de volgende crisis?

Het lijkt alsof we er nooit meer vanaf komen: crisis. Oorlog, geld, klimaat, en ga zo maar door. In De Kennis van Nu wordt gezocht naar een interdisciplinaire aanpak van crisismanagement.

Nu we eindelijk omhoog krabbelen uit de coronacrisis, mogen we ons weer lekker gaan voorbereiden op de volgende crisis. Althans, dat denkt Thijs Kuiken, professor in comparatieve pathologie: ‘We hebben nu te maken met de grootste vogelgriepuitbraak in Europa die we ooit gehad hebben. Dat zeiden we vorig jaar ook al. Maar deze is nog groter.’ Het Nederlandse pluimvee is enorm gevoelig voor vogelgriepuitbraken. De kans dat deze ziekte op mensen overslaat, wordt ook steeds groter.

In een meer dan ooit verbonden en onvoorspelbare wereld wordt crisismanagement met de dag relevanter. We hobbelen van financiële crisis naar gezondheidscrisis en dan meteen een oorlog in. En met toenemende klimaatverandering kan het zomaar zijn, dat crisis de orde ..

