Bij profeten denken maar weinig christenen aan Angela Merkel en Dietrich Bonhoeffer. Toch noemt Kees van Ekris van de missionaire organisatie IZB hen profeten omdat hij in hun woorden en daden het profetische werk herkent van bijvoorbeeld Maleachi. Van Ekris is bekend van de dagelijkse podcast Eerst Dit. In Moderne profeten richt hij samen met de EO de schijnwerpers op acht bekende personen uit deze en de vorige eeuw die door hun geloof, leven en woorden inspireren. Elke aflevering heeft een thema. Zo gaat het bij Merkel over vrij zijn. In het najaar stond de eerste aflevering online. De serie is nu compleet. Van Ekris maakte ook een boek dat gebruikt kan worden door gespreksgroepen in kerken en dergelijke. Het boek bevat QR-codes naar filmpjes en muziek. Achterin staat een lijst met ongemakkelijke vragen die gesprekken uitlokken. ◀