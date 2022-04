In de geschiedenis van Nintendo is Mario de populairste platformgame. Gamers met meer vingervlugheid zoeken hun heil bij Donkey Kong. Kirby was er voor hen die wat minder uitdaging wilden. Kirby en de Vergeten Wereld laat nog steeds zien dat Kirby het meest toegankelijke karakter is.

Kirby bindt in deze nieuwe titel de strijd aan met een bende die het Waddle Dee-volkje ontvoert en opsluit in kleine kooien. Na meegezogen te zijn in een storm, ontwaakt Kirby op een strand in een wereld die strijd met de elementen voert. Het levert een veelzijdigheid aan levels op. Het ene moment bevind je je in een verlaten warenhuis, een volgend moment spring en zweef je door een bevroren metrostation.