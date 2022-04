Conflict over modernisering Passiespelen

De Tegelse Passiespelen, sinds 2014 immaterieel erfgoed, zijn een groots evenement dat koninklijk publiek en tienduizenden bezoekers per editie trekt. Om in deze tijd de aandacht vast te houden, lijkt verandering onvermijdelijk. Zoals The Passion het lijdensverhaal in een eigentijds jasje steekt, moderniseren ook de Passiespelen om te blijven overtuigen. Over hoever dat moet gaan, vechten de Tegelenaren elkaar al decennialang de tent uit. Een van de Passiespelers die centraal staan in de docu Het Kruis van Tegelen is microbioloog Arjan Langen. Als diaken wil hij graag mensen verbinden in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar de nieuwste tekst gaat hem te ver. Ook nadat de scherpste randjes eraf zijn onderhandeld, blijven er no..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .