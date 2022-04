Het klooster of de wereld

Wonen in een klooster op Schiermonnikoog. Dat klinkt misschien idyllisch. Maar het is letterlijk en figuurlijk een leven op afstand.

Dat niet iedereen het kloosterleven volhoudt, is een belangrijk thema in de documentaire Monniken van Schiermonnikoog. Deze is een vervolg op de internationaal bekroonde documentaire uit 2015 De terugkeer van de monniken op Schiermonnikoog. Die voorgeschiedenis passeert kort de revue: dat de broeders hun te grote klooster in Overijssel verkochten, de oversteek maakten naar Schiermonnikoog en daar een nieuw klooster stichtten in een voormalig hotel.

De vier kloosterlingen zijn inmiddels allemaal grijzend. Wil het klooster blijven bestaan, dan is het dus zaak dat er zich nieuwe monniken aandienen. Iedereen is dan ook blij met de komst van Daniël, een 33-jarige enthousiaste Mexicaan. Toen hij hoorde over de monniken op Schiermonnikoog, wist ..

