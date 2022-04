Schijnvrijheid

De Nederlandse filmmaakster Jessica Villerius heeft al drie documentaires gemaakt over Clinton Young, een Amerikaanse man die in een Texaanse dodencel zit. Ze is ervan overtuigd dat hij onschuldig is. Na jaren strijd krijgt hij eindelijk een nieuw proces en komt hij op borgtocht vrij, na bijna twintig jaar in de gevangenis.

Clinton is 19 jaar als hij de cel indraait omdat hij veroordeeld is voor een dubbele moord. Hij heeft de doodstraf gekregen. Villerius ontmoet hem in 2014 wanneer ze werkt aan haar documentaire Code Rood: De doodstraf. In 2017 maakt ze nog een documentaire over hem, waarin ze op zoek gaat naar het antwoord op de vraag of Clinton wel schuldig is. Wat ze tegenkomt in haar zoektocht, overtuigt haar ervan dat Clinton de moord niet gepleegd kán hebben. Inmiddels is er veel publiciteit geweest voor zijn zaak en werkt Jessica samen met de juristes Renate en Merel door. Vlak voor Clintons geplande executie, komt het bericht dat zij..

