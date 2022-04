Liever te dik dan helm op

In 2021 vielen er in Nederland 207 fietsdoden. Dit was, vermeldt het CBS in een nieuw rapport, de grootste groep verkeersdoden. Van de groep fietsdoden zat bijna 40 procent op een e-bike. De e-bikedoden zijn in aantal toegenomen. Ook al is het totaal aantal fietsdoden ten opzichte van 2020 afgenomen, directeur van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, Martin Damen, stelt de invoer van een helmplicht voor. Dat is volgens hem voor de fiets de snelste en goedkoopste manier om het aantal verkeersdoden te verlagen.

Maar of die plicht er ook echt gaat komen is een tweede. Het AD vermeldt dat Nederlanders behoorlijk hardnekkig zijn wat een helm dragen betreft. ‘Je haar gaat er slecht van zitten en ..

