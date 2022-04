Een mes zegt niet alles

Op Twitter zijn veel accounts te vinden van mensen die werken bij een hulpdienst. Ze vertellen de verhalen van hun dienst, waar ze tegenaan lopen en wat ze raakt. Vaak ook specifiek over de wijk, de stad of het dorp waar ze hun diensten draaien. Een van hen is de Hoofddorpse wijkagent Johan Dubbeldam. Hij deelt deze week: ‘Gisteren een dakloze jongen (18) voorgeleid gekregen als Hulpofficier. Had eten gestolen uit supermarkt in Hoofddorp. Had mes in tas naar eigen zeggen voor zelfverdediging. Noem het maar onprofessioneel maar ik heb te doen met zo’n knul. Ieder mens heeft liefde nodig.’

Het werkelijke verhaal vind je nauwelijks terug op sociale media. Wat zit er achter een arrestatie en hoe komt zo’n jongen van 18 op straat terecht..

