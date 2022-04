Van de Nederlanders is gemiddeld 16 procent laaggeletterd. Maar zelfs onder hen die geen moeite hebben met lezen, is het aantal dat daadwerkelijk een boek ter hand neemt, teleurstellend. Om nog te zwijgen over de kwaliteit van het schrijven. Hoe vieren we weer de liefde voor het lezen? Özcan Akyol heeft een idee.

Naast presentator van onder andere Sterren op het Doek en De Geknipte Gast, is Özcan Akyol columnist en schrijver. De geknipte persoon om zijn liefde voor literatuur te delen. In een van zijn negen boeken, Eus (2012), introduceert hij zichzelf onder de eenvoudigere versie van Özcan. Ook in de titel Eus’ Boekenclub gebruikt hij die geuzennaam. Vorig jaar presenteerde hij het programma voor het eerst, vanuit het Burgerweeshuis in Deventer. Dit jaar is hij terug op alle dagen van de Boekenweek en heeft hij een nieuw element toegevoegd. Hij ontmoet steeds een burgemeester van een grote plaats die voorleest uit een boek dat indruk op hem of haar heeft gemaakt.

Daarnaast zijn de lichtelijk lamenterend klinkende huisband Lakshmi en de unieke sei..

