Russische Netflix-kijkers willen geld

Los Gatos

Russische gebruikers van videostreamingdienst Netflix hebben het Amerikaanse bedrijf aangeklaagd. Zij vinden dat hun rechten zijn geschonden toen Netflix zijn diensten in Rusland opschortte en willen een schadevergoeding van zestig miljoen roebel, omgerekend 675.000 euro. Netflix besloot in maart te stoppen met zijn streamingdienst voor Russische klanten. Het bedrijf deed dat naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Hoeveel Russische klanten Netflix had, maakt het bedrijf niet bekend. In totaal heeft het bedrijf 222 miljoen gebruikers in 190 landen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .