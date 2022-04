Youtuber Qucee vertelt openhartig over zijn ervaringen met pesten

Fernando Halman heeft een podcast genaamd Real Talk. De afleveringen publiceert hij ook op YouTube als video’s. In Real Talk praat Fernando met mensen over hun carrière en leven. De nieuwste video is een gesprek met rapper en youtuber Qucee, die bijzonder openhartig is over zijn ervaringen met pesten in zijn jeugd.

Fernando stelt in het interview dat men Qucee vooral ziet als een vrolijke man met een lach en veel zelfspot. Als hij vraagt of er ook een laag onder ligt, begint Qucee te vertellen over zijn verleden. ‘Ik heb zelfspot aangeleerd om een soort beschermlaag over mijzelf heen te creëren door pesterijen. Dat was zo zwaar, dat ik het tot op de dag van vandaag moeilijk vind om erover te praten.’

Qucee vertelt dat hij uit een liefdevol gezin komt, maar dat hij geen vrienden had. Toen hij een jaar zes was, werd Qucee al gepest om zijn overgewicht. Daarnaast zat hij op speciaal onderwijs vanwege gedragsproblemen. Iedereen wist hoe hij met een oranje bus werd opgehaald en weer thuis werd gebracht. ‘Ik werd altijd gepest en ik was nergens welkom. Ik was altijd meer op mijzelf.’ Qucee stortte zich daarom op het gamen. ‘Mijn PlayStation was mijn beste vriend.’

(vanaf 1:09:00)





Qucee vertelt duidelijk geëmotioneerd hoe hij niet tegen die oneerlijkheid kon. Toen hij toch een keer werd uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje, was Qucee blij. Zijn moeder besteedde het laatste geld dat ze had aan mooie kleding en een cadeautje. Maar toen de jonge Qucee bij het feestje aankwam, werd hij weer weggestuurd. ‘Het enige wat ik vroeg was liefde en acceptatie.’

Fernando roemt Qucee omdat hij zo puur is en hij zijn leven heeft omgedraaid. Daarnaast roept hij kinderen die gepest worden op om erover te praten. Ook in de reacties krijgt Qucee veel lof. Touzani schrijft: ‘Echt prachtig dat je hier open over pesten vertelt. Jouw pijn is nu voor velen een medicijn.’ Cindy schrijft: ‘Ik heb met je mee gehuild. Wat verschrikkelijk dat je nog steeds zo voelt hoe jij bent gepest.’

Op YouTube is de video al ruim 110.000 keer bekeken. Daarnaast worden fragmenten gedeeld op andere platformen, zoals Twitter en TikTok. Daar is veel herkenning te lezen in de reacties, van mensen die zelf veel zijn gepest. Angela Damen van Bergen schrijft daar: ‘Jij helpt hier zoveel kinderen mee door dit te vertellen. Je bent een mooi voorbeeld. Respect voor jou.’