Op 11-jarige leeftijd beroemdheden bevragen, piepjonge Jazlyn charmeert haar geïnterviewden

‘Hey jongens, het is Jazzy, en ik ben hier in New York City. En wij gaan zo meneer Shawn Carter interviewen.’ De Amerikaanse Jazlyn is 11 jaar oud, en staat met een grote grijns voor de camera. De microfoon die ze vast heeft is zo groot dat-ie bijna van haar schouder tot haar middel reikt, maar ze beweegt ermee alsof ze niet anders gewend is.

Ze heeft sinds 2019 heel wat vlieguren gemaakt als interviewer. Stelt gemakkelijk vragen, soms een beetje te snel of te enthousiast, wat de geïnterviewde vaak alleen nog maar meer charmeert. Met plezier herhaalt ze de vraag dan. Die Shawn Carter waar ze over spreekt in dit specifieke fragment is beter bekend als rapper Jay-Z - iemand die erom bekend staat dat hij weinig interviews geeft. Maar m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .