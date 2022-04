Zijn de nieuwste trends waardeloos of word je er blij van?

Plateauzolen dragen, flitsbezorgers je boodschappen laten brengen of je verdiepen in astrologie omdat zoveel mensen dat doen. Zijn de trends van vandaag de moeite waard of kun je ze beter links laten liggen? Presentatoren Emma Wortelboer en Défano Holwijn zoeken het uit in Happy Trending.

Wortelboer en Holwijn nemen een kijkje in de wereld van flitsbezorgers. In grote steden schieten de zogenaamde darkstores als paddenstoelen uit de grond: kleine distributiecentra van waaruit je bestelling binnen tien minuten wordt thuisbezorgd. Wortelboer mag meekijken in zo’n distributiecentrum en de bedrijfsleider vertelt open over hun werkwijze. Te open, vindt de communicatieafdeling, waardoor beelden geblurred worden. Wat zich in die darkstores afspeelt, wordt al vaak afgeschermd van de buitenwereld.

overlast

De winkelpanden waarin de distributiecentra zich vestigen, worden helemaal beplakt met folie. Dat is de Amsterdamse Joost Munning een doorn in het oog. Hij neemt Emma mee in zijn wijk waar om de paar honderd meter ..

