Verhalen van het Boekenbal

Afgelopen weekend vond het Boekenbal plaats in de nachtclub Escape in Amsterdam, als inluiding van de Boekenweek die zaterdag begon. Op Twitter ging de hashtag #boekenbal2022 viraal. Nadat het Boekenbal een paar jaar niet door kon gaan door het coronavirus, was dit weer de eerste editie ‘na’ corona.

Omdat dit de eerste keer Boekenbal was na de coronapandemie, ging het feest dubbel zo hard los. Er werden onder de hashtag van het Boekenbal verschillende outfits gedeeld, foto’s van de lange rijen buiten en andere ervaringen, zowel positief als negatief.

Het thema van het bal was: ‘De nacht is van de liefde’, passend bij het thema van deze Boekenweek: de eerste liefde. Een aantal bekende schrijvers verscheen op de roze loper. Onder anderen Sas..

