Van acteur tot staatsman

Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak in februari, is president Volodymyr Zelensky uitgegroeid tot een fenomeen. Met krachtige speeches, zowel voor zijn eigen volk als voor vele parlementen, maar ook bij evenementen als de Grammy Awards, roept hij op tot standvastigheid, hulp en daadkracht. De documentaire Zelensky: President in Oorlogstijd gaat in op de vraag: wie is hij en waar staat hij voor?

Het zijn profetische woorden waarmee de documentaire (eerder te zien bij de ARD en Arte) opent. In mei 2021 spreken de documentairemakers Zelensky al in zijn residentie. Russische troepen staan dan al aan de grens met Oekraïne. Zelensky zegt: ‘Deze oorlog zal niet ophouden bij Oekraïne. Ik denk dat er een risico is dat deze situatie zal escaleren in een Derde Wereldoorlog. Daarom zal niet alleen ons land getroffen worden, maar heel Europa.’ Negen maanden later begint de daadwerkelijke invasie van Oekraïne. Zelensky gaf zijn visitekaartje als heldhaftig oorlogspresident af toen hij een aanbod van de Amerikaanse president Biden om hem op te komen halen en in veiligheid te brengen weigerde met de woorden: ‘Wat ik nodig heb is geen lift, maa..

