Diepte in filmmateriaal, niet in inhoud

Bij de Amerikaanse regisseur Quentin Tarantino is niets wat het lijkt. Ook The Hateful Eight is allesbehalve een gangbare western.

De film opent met een lang aangehouden shot van een besneeuwd Christusbeeld op een winterse vlakte in de Amerikaanse staat Wyoming, ondersteund door de aanzwellende muziek van Ennio Morricone (sinds The good, the bad and the ugly hét icoon van de westernmuziek).

Wat Christus in dat verlaten oord te zoeken heeft, blijft onduidelijk – Quentin Tarantino speelt meer met de symboliek dan dat hij die gebruikt. Daarmee is The Hateful Eight een typische Tarantino: knap geschreven, virtuoos gefilmd en hilarisch expliciet, maar ook nogal leeg.

Door de weidse landschappen, scherpe contrasten tussen wij en zij, duidelijke man-vrouwpatronen en de iconische strijd tussen goed en kwaad appelleert een gemiddelde western sterk aan ‘de goede oude tijd’. Maa..

