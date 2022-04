Rusland straft Google om ‘nepbeelden’

Moskou

Volgens de waakhond overtreedt het Amerikaanse technologieconcern daarmee de Russische wet. Het is Russische bedrijven onder meer verboden om te adverteren op de internetplatformen van Google.

Volgens Roskomnadzor is videoplatform YouTube, dat eigendom is van Google, ‘een van de belangrijkste platforms die nepbeelden verspreiden over het verloop van de speciale militaire operatie van Rusland op het grondgebied van Oekraïne’. Ook maakt YouTube zich volgens de waakhond schuldig aan ‘het in diskrediet brengen van de strijdkrachten van de Russische Federatie’.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .