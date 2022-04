Viral: Ook Twitter legt Hugo de Jonge het vuur na aan de schenen

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid sloot met Sywert van Lienden.Â

Twitterend Nederland is het hier zo goed als over eens: het wordt tijd dat oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge opstapt. De hoogste tijd zelfs. ‘Het is geen incident meer, het is een patroon. Het corona-ministerschap van @hugodejonge kenmerkt zich door ambtsmisdrijven en leugens. De ene discutabele beleidskeuze na de andere komt naar boven. Voor #BVNL telt maar één uitkomst: inpakken en wegwezen’, twittert Wybren van Haga, Tweede Kamerlid van de partij Belang van Nederland.

De oud-minister van Volksgezondheid staat onder grote druk nu bekend is geworden dat hij meer dan eens aanstuurde op een samenwerking met Sywert van Lienden met betrekking tot zijn mondkapjeshandel. Dat bleek onlangs uit vrijgegeven interne communicatie. En d..

