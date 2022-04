Rode nagels in de modder

Het is een veelzeggende en hartverscheurende foto die de verschrikkingen in Oekraïne illustreert: een door modder besmeurde hand van een omgekomen vrouw. Hoelang ligt ze daar al? De felroodgelakte nagels van het slachtoffer vragen om aandacht. Wat deed ze op de ochtend toen ze de deur uitstapte? Zou ze zich hebben opgedirkt omdat ze op haar paasbest bij familie op bezoek wilde gaan? Of zou het haar nieuwe ochtendritueel zijn geweest om met versgelakte nagels de straat op te gaan?

Nadat de Russische soldaten waren vertrokken uit Boetsja, een van de voorsteden van Kyiv, troffen de mensen een vreselijke situatie aan. Ooggetuigen spreken over lichamen van bewoners die op en langs de wegen lagen: ongewapende burgers zijn doodgeschoten do..

