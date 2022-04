Het web van jeugdzorg

Nederland is koploper in Europa als het gaat om het uit huis plaatsen van kinderen. De jeugdwet van 2015 moest verbetering brengen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Jojanneke van den Berge trekt in Jojanneke en de jeugdzorgtapes op met verschillende jongeren die uit huis werden geplaatst. En de gevolgen van een uithuisplaatsing blijken groot. Heel groot.

Vanaf de eerste minuut lopen de rillingen je over de rug, als de geportretteerde jongeren in beeld komen met in hun handen een foto uit hun kindertijd, vermoedelijk een beeld waarop ze de leeftijd hadden dat ze van hun ouders werden gescheiden. De 17-jarige Jamie weet nog dat hij op zijn vierde door zijn moeder in een buggy werd gezet, in slaap viel en wakker werd in een instelling met allemaal onbekende mensen om zich heen. Zijn moeder zag hij nooit meer. Lange tijd woonde hij in een gezinshuis, maar toen dat dicht ging, ging het bergafwaarts.

Met de 17-jarige Nando gaat Jojanneke op een roadtrip langs instellingen waar hij verbleef. Hij woonde sinds zijn vierde op 21 plekken en versleet meer dan 200 hulpverleners. Het doet hem pijn te z..

