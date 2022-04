Vrouwen in de kunst

Voor het zevende jaar zendt AVROTROS tijdens de jaarlijkse Museumweek het extra kunstprogrammaatje Man en Kunst uit. Het is genoemd naar presentator Lucas de Man, die tot nu toe alleen mannelijke kunstenaars voor het voetlicht bracht. Daar komt dit jaar verandering in.

Vorig jaar stond op deze plek een positieve recensie over deze korte, maar krachtige ode aan de kunst die inzet op het motiveren van meer kennis, verwondering, waardering en passie.

Aan de oproep om De Man een wat langer kunstprogramma toe kennen is slechts met mondjesmaat gehoor gegeven. De aflevering van vanavond duurt een halve minuut langer dan die van vorig jaar. Dat scheelt op acht minuten toch een slok op een borrel. Nee, het echte verschil met voorheen ligt in de presentatie van vrouwelijke kunstenaars. Ook hun werk is immers in de standaardcollecties van de Nederlandse musea te vinden.

Vanavond vertelt De Man over de Amsterdamse Thérèse Schwartze (1851-1918), de selfmade miljonair, die door haar talenten in portretteren en..

