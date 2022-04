Zieke Ege (13) kreeg stamceldonatie na oproep die viral ging

Eind 2021 deed de familie Bilici uit Leerdam een dringende oproep: meld je alsjeblieft aan als stamceldonor. Ze hoopten een match te vinden voor de 13-jarige Ege Bilici, die behandeld werd voor acute leukemie (AML). Om te genezen was een stamceldonor nodig, zodat zijn bloed weer een nieuwe start zou kunnen maken. Een geschikte match vinden is altijd spannend, en daarom is iedere stamceldonor welkom. Maar voor Ege en zijn familie was het extra spannend: zij hebben een Turkse afkomst, en er is wereldwijd een tekort aan niet-westerse stamceldonoren.

Onder meer Stichting Matchis, de stichting voor stamceldonatie, deelde de oproep op sociale media. Ege’s zus Pinar benadrukte daarin: ‘Dit is niet alleen belangrijk voor mijn lieve broertje, maar..

