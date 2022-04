Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: achtergrondfigurant Sarah Marada uit de populaire serie Gilmore Girls vertelt op TikTok haar verhalen. Ze vertelt over haar tijd op de set en neemt haar volgers mee in een kijkje achter de schermen.

Een paar weken geleden plaatste Sarah Marada een korte video op TikTok waarin ze zichzelf introduceerde. Sindsdien plaatst ze video’s over haar tijd bij Gilmore Girls. Ze stelt zichzelf kort voor en vertelt dat ze twintig jaar geleden te zien was in de serie. Uit de reacties blijkt dat veel mensen en fans van de serie duidelijk verbaasd zijn, omdat ze Sarah helemaal niet herkenden.

Dit is omdat Sarah slechts in een aantal scènes te zien was als achtergrondfigurant. Ze had dus ook geen tekst en was niet vaak in beeld te zien. Uit de reacties onder de TikTok blijkt dat veel mensen erg verbaasd zijn dat de serie alweer twintig jaar oud is, want de serie is nog steeds populair. ‘Ik heb deze aflevering vandaag nog gezien, ik realiseerde ..

