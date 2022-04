Vanavond op tv: Waarom China hoe dan ook de grootste wereldmacht wordt

In 2030 zal China de Verenigde Staten voorbijstreven en de grootste wereldmacht worden. Alle experts die aan het woord komen in de aflevering van Tegenlicht vanavond, zijn het hier over eens. Wat betekent dit voor onze kijk op de wereld?

Economisch redacteur Maarten Schinkel staat aan het begin van de aflevering voor een wereldkaart. Een wereldkaart met Azië in het midden. Direct wordt duidelijk hoe de verhoudingen liggen: Europa ligt helemaal links op de kaart en valt er bijna vanaf, terwijl China in het centrum ligt en samen met andere Aziatische landen de helft van de wereldbevolking vormt. ‘Europa doet niet ter zake. In China gaat het gebeuren’, voorspelt Schinkel.

En hij is niet de enige die er zo over denkt. Alle experts in het programma zijn het erover eens: China zal de Verenigde Staten voorbijstreven als wereldmacht. Niet een democratisch land maakt straks de dienst uit, maar een land met een alleenheerser als Xi Jinping. Duidelijk wordt dat de Verenigde Staten d..

