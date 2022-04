Filelopen naar de top van de Mont Blanc

Het is de populairste berg voor onervaren bergbeklimmers om te bedwingen, maar ook de dodelijkste: de Mont Blanc. In een special van 3 op Reis reist presentator Maurice Lede af naar startpunt Chamonix, onderzoekt hij wat mensen drijft de tocht te willen maken en kijkt hij of zijn eigen strakke sportregime van de afgelopen maanden voldoende is geweest om de hoogste top van de Alpen te halen.

Is het een vinkje op je bucketlist kunnen afstrepen? Een goed verhaal hebben om te vertellen op een verjaardag? Steeds meer mensen willen kunnen zeggen: ‘Ik heb de Mont Blanc beklommen.’ Met jaarlijks 20.000 mensen die aan de tocht beginnen is het er af en toe zo druk dat het filelopen is naar de populaire bergtop. Onder deze alpinisten zijn steeds vaker mensen met nauwelijks ervaring in bergbeklimmen. Daardoor eist de Mont Blanc jaarlijks ook vele levens.

Gids Jelle Staleman begeleidt 3 op Reis-presentator Maurice Lede op zijn tocht. Hij moest twee weken voor de opnames nog een reddingsactie op touw zetten, omdat een groepje klimmers hun touwen te kort op elkaar had gebonden en mensen weggleden in een gletsjerspleet. ‘Dan is het..

