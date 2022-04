Aanklacht tegen racisme

Elke scène lijkt raak in het verhaal dat regisseur Spike Lee in de film BlacKkKlansman vertellen wil. BlacKkKlansman is een vlijmscherpe aanklacht tegen het steeds weer opduikende racisme in de Amerikaanse samenleving.

Decennialang leek de wereld het te moeten doen zonder het onwaarschijnlijke verhaal van de zwarte politieagent Ron Stallworth. Ware het niet dat hij met een gezonde dosis ongehoorzaamheid inging tegen de opdracht van zijn commissaris. Die opdracht luidde simpelweg om alle informatie te vernietigen die te maken had met de undercoveractie die de maanden ervoor gespeeld had. Op een even onwaarschijnlijke als briljante wijze infiltreerde Stallworth bij de Ku Klux Klan. Twee dikke boeken vol aantekeningen over het verloop van de actie bewaarde hij dus wel en op basis daarvan publiceerde hij in 2014 het boek Black Klansman.

In de verfilming van het boek, getiteld BlacKkKlansman, meldt Ron Stallworth zich aan als agent bij het korps van..

