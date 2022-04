Wie zijn De Verraders?

De locatie is een kasteel in Zuid-Limburg. Daar komen achttien bekende Nederlanders samen voor het spel De Verraders. Enkele van hen worden De Verraders en de anderen worden Getrouwen. Elke nacht ‘vermoorden’ de Verraders een Getrouwe. De vraag is wie er uiteindelijk met de schat vandoor gaat: een Verrader of een Getrouwe?

Het eerste seizoen van De Verraders wist veel kijkers te trekken en daarom volgt er nu een tweede seizoen. Het spel doet in bepaalde opzichten denken aan Wie Is De Mol? Alleen zijn er in dit spel meerdere Verraders en weet de kijker ook om wie het gaat, in tegenstelling tot de deelnemers. Ook hoeven de Verraders geen spellen te saboteren om de pot laag te houden, want ook Verraders kunnen de schat winnen. Verder is er in dit spel geen Test en Executie, maar mogen de Verraders elke nacht een deelnemer ‘vermoord..

