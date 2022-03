Nico de Fijter benoemd tot nieuwe hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad

Nico de Fijter volgt Sjirk Kuijper op als hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Het dienstverband van De Fijter gaat per 1 juni in.

Amersfoort

De Fijter (42) is nu nog eindredacteur bij dagblad Trouw, de krant waar hij bijna twintig jaar voor werkt. Gedurende die tijd was hij onder meer chef van de redactie Religie & Filosofie en, als redacteur, kenner op het gebied van vreemdelingenzaken en asielbeleid.

De Fijter noemt zijn aanstelling ‘een enorme eer. Er wacht een mooi avontuur op mij, waar ik zeer veel zin in heb. Ik ga graag door met het proces van journalistieke professionalisering, waar de krant onder leiding van Sjirk de afgelopen jaren al hard heeft aan gewerkt.

Daarnaast ga ik mijn uiterste best doen om de digitale transitie in goede banen te leiden. Maar het eerste wat ik in juni ga doen is al die mensen die nu de krant maken, beter leren kennen. Daar zie ik enorm naar uit.’

unaniem

Rinder Sekeris, directeur van Nedag Uitgevers en voorzitter van de selectiecommissie die unaniem voor De Fijter koos: ‘Wij geloven dat we met Nico de Fijter een hoofdredacteur krijgen die het Nederlands Dagblad zowel journalistiek kan leiden en inhoud geven, als de identiteit van onze ‘gelovige krant’ schragen.

Evenveel vertrouwen hebben wij erin dat de voor het voortbestaan van het Nederlands Dagblad cruciale digitale ontwikkeling met deze hoofdredacteur verder kan worden vormgegeven.’

Sekeris kijkt dankbaar terug op de ‘uitstekende’ samenwerking met Kuijper, die de afgelopen negen jaar de functie van hoofdredacteur vervulde. ‘Dit is een verandering, want Nico is in allerlei opzichten een ander persoon dan Sjirk. Maar wel iemand met het gelovig en journalistiek hart op de goede plaats. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij even eensgezind en gedreven zullen optrekken voor ‘ons’ ND.’

Vrijdag leest u op deze site een uitgebreid interview met Nico de Fijter, dat zaterdag in de krant verschijnt.



Nico de Fijter - beeld ND