Vanavond op televisie: Huisdieren in de hoofdrol in Close Up

Aan de hand van diverse kunstwerken en kunstenaars is te zien dat honden en katten de afgelopen eeuwen een ontwikkeling hebben doorgemaakt in hun rol en imago: van jacht- en boerderijdieren tot prestigeobjecten en huisgenoten. Close Up laat zien wat dat zegt over de relatie tussen mens en natuur.

De documentaire begint bij de relatie tussen mensen en wolven en hoe wolven tammer en tammer werden door dicht bij mensen te leven. Vanaf de zeventiende en achttiende eeuw werden speciaal de rassen gefokt die goed waren in de jacht. Honden werden wat ambivalent afgebeeld in de kunst. Aan de ene kant is de hond een tam gemaakte wolf, maar hij heeft nog steeds de wilde kant van de wolf in zich, klaar voor de jacht. Aan de andere kant is er vaak een zachtheid of tederheid met de jager (de mens). Jagen werd gaandeweg een activiteit voor welgestelden in plaats van iets noodzakelijks. Daarmee veranderde de status ook voor alles wat met de jacht te maken had. Er kwamen ‘jachtportretten’ op; welgestelde lieden met hun buit en honden. De geweren ..

