Negenhonderd kilometer tellende wandeltocht zorgt voor lekkere langzame televisie

Negenhonderd kilometer telt de wandelroute die Arnout Hauben loopt van de kust van Oostende naar het startpunt van het Pieterpad in Groningen. In Dwars door de lage landen wandelt hij samen met zijn vrienden Philippe Niclaes en Ruben Callens door de geschiedenis van Nederland en België en gaat hij op zoek naar bijzondere verhalen van gewone mensen.

De tweede aflevering start bij kilometerpaal 121, op de grens van Nederland en België bij Moerbeke. De mannen hebben dan al een stukje door Nederland gelopen, al waren ze zich daar niet van bewust. Het is ook lastig, weet boer Thijs Fruytier. Op het grensland is hij de vierde generatie aardappelteler en bouwt hij een nieuwe schuur. Maar de bebouwing moet wel telkens vier meter van de grens af staan. Fruytier verkoopt zijn piepers over de hele wereld, tot in het Midden-Oosten. Zijn afnemers komen wel eens een kijkje nemen op zijn boerderij, en staan dan versteld dat ze zo gemakkelijk de grens over kunnen steken.

geschiedenis

De drie mannen wandelen verder door de Zeeuwse polders, waar de grens liep tussen de noordelijke en zuidelijke ..

