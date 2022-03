‘Lovely day’ bij de Oscars: klap van Smith overschaduwt alles, maar zet alopecia in de spotlights

Veelbesproken: acteur Will Smith sloeg komiek Chris Rock bij de uitreiking van de Academy Awards in Los Angeles. Het incident overschaduwde ‘s werelds beroemdste filmprijzen. Maar de ziekte alopecia belandde onverwacht in de spotlights.

De meeste Nederlanders sliepen toen de klap werd uitgedeeld in de live-uitzending van de uitreiking. Maar het fragment was maandag zo alomtegenwoordig, dat het moeilijk was te missen wat er was gebeurd. Komiek Chris Rock stond op het podium grapjes te maken over zijn collega’s in de filmwereld. Acteur Will Smith zat met zijn vrouw Jada Pinkett Smith voorin de zaal. Smith was genomineerd als Beste Acteur voor zijn hoofdrol in King Richard. Een film over Richard Williams, de volhardende vader va..

