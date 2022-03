Poetin: ook cel in voor ‘valse’ informatie

President Poetin heeft de vrijheid van meningsuiting in Rusland verder beperkt. Hij ondertekende een wet die het verspreiden van ‘valse’ informatie over acties van Moskou in het buitenland bestraft met celstraffen tot vijftien jaar.

Moskou

Begin maart was al een verbod afgekondigd op het verspreiden van ‘leugens’ over het Russische leger, met dezelfde maximale straf. De maatregelen komen tijdens de Russische invasie in Oekraïne, die volgens het Poetin-regime niet oorlog maar ‘speciale militaire operatie’ heet.

De nieuwe wet is het jongste wapen om de informatie over het Russische offensief in Oekraïne te controleren, stellen waarnemers. Het is nu niet meer toegestaan in het openbaar ‘opzettelijk’ valse informatie te verspreiden ‘onder het mom van betrouwbare informatie’ over de activiteiten van Russische staatsorganen buiten Russisch grondgebied.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .