Schuimgebak van kikkererwtensap

Kok, skateboarder, tv-waaghals en ultrasporter Matt Pritchard wil laten zien dat je van een veganistisch dieet – dus zonder vlees, vis en dierlijke producten zoals melk en eieren – fitter, sterker en gezonder kunt worden. Daarom krijgt hij in zijn tv-serie Dirty Vegan elke week een opdracht, waarbij hij het opneemt tegen ‘antiveganisten’. In de aflevering van zondag daagt de vrouwenvereniging Women’s Institute (WI) hem uit om een veganistische zoetigheid te bakken voor de Gower Show. Bij deze landbouwshow in Wales krijgt Pritchard een gebakkraam in de stand van WI, waar hij de bezoekers moet verrassen met zijn veganistische baksels.

Die baksels moeten dan wel voldoen aan de hoge standaard van WI. Want de dames van WI hebben een flink..

