Muziekdocu over fans

Depeche Mode: Spirits in the Forest is een bijzondere muziekdocumentaire, die niet zozeer over de band Depeche Mode gaat, maar vooral over z’n fans.

Still uit de muziekdocumentaire Spirits in the Forest, over zes fans die naar een concert van Depeche Mode gaan, in Berlijn. (beeld Anton Corbijn)

Tegen middernacht begint Depeche Mode: Spirits in the Forest, in 2019 uitgebracht, een documentaire over de elektronischepopband Depeche Mode, die ik persoonlijk alleen in de jaren tachtig voorbij heb horen en zien komen (’People are People’ en ‘Just can’t get enough’). Maar de Britse band, die over de grens een grotere populariteit geniet dan hier, bestaat dus nog altijd.

Al in de eerste paar minuten wordt duidelijk dat Spirits in the Forest anders is dan andere muziekdocumentaires. Dat komt doordat we niet de band volgen, maar zes fans die afreizen naar Berlijn om een concert van Depeche Mode bij te wonen. Ze komen uit Mon..

