In toga op de fiets

Het is een lachwekkend gezicht: honderd professoren, in toga gekleed en met een baret op het hoofd, fietsen op identieke fietsen door de stad Utrecht. Dit tafereel wordt gefilmd en op sociale media gedeeld, ook in het buitenland. ‘Je weet dat je een mainstream fietscultuur hebt, wanneer honderd professoren op deze manier basisscholen gaan bezoeken!’ deelt Marco in het Engels op LinkedIn. Hij is zelf professor in, hoe toepasselijk, Stedelijke Mobiliteit.

Afgelopen woensdag organiseerde Universiteit Utrecht ‘Meet the Professor’. Met dit initiatief verplaatsen hoogleraren van de Utrechtse academie zich naar basisscholen in de stad. Ongeveer 3000 leerlingen mochten een professor in toga een uur lang bevragen en de hoogleraar mocht in dat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .