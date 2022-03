Wie is (als) Hitler?

Hitler blijft filmmakers fascineren. Toch dringen ze zelden door tot zijn werkelijke betekenis. Wat was zijn invloed op zijn eigen tijd? En op de naoorlogse geschiedenis, die worstelt met zijn representatie? De docu The Meaning of Hitler doet een poging antwoorden te formuleren.

Het te pas en te onpas vergelijken met Hitler holt argumenten uit. Met een nietszeggend begrip en een vergiftigd debat als resultaat. Zo leer je weinig over de ware toedracht van de geschiedenis. Of welke ontwrichting we werkelijk als waarschuwing moeten waarnemen. Het echte gevaar dreigt zo door de vingers te glippen.

Petra Epperlein en Michael Tucker proberen in hun docu The

Meaning of Hitler terug te gaan in de geschiedenis om te zien wie Hitler werkelijk was. De meeste beelden die we van hem kennen zijn afkomstig uit propagandamateriaal en daardoor niet neutraal. De docufilmers reizen daarom langs alle gebieden en plaatsen waar Hitler geweest is, met als inhoudelijke en visuele ruggengraat het gelijk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .