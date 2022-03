Een vrouw die lastiggevallen werd in de tram bedankt haar redder

Meredith Greer zet online een onbekende jongen in het zonnetje nadat ze was lastiggevallen in de tram. Ze schrijft: ‘Hartjes voor de jongen in tram 26 die vandaag zonder te twijfelen ingreep toen ik werd lastiggevallen in de tram.’ Ze beschrijft in een veel gelezen draadje op Twitter wat er gebeurde. ‘Shit, was scary en ik bevroor, maar pas toen hij zich ermee bemoeide deed de rest van de tram mee. Snap het ook wel. De dude die me cornerde was duidelijk verslaafd en had een kapot oog en zweren op zijn gezicht. ‘k Weet ook niet of ik het zou durven als het iemand anders was en ik ernaast stond. Maar de gast die ingreep dus wel.’

Ze vertelt hoe deze jongen rustig bij haar kwam staan en de man duidelijk maakte dat hij haar met rust moe..

