Het jaar van Fortuyn, waarin de Nederlandse politiek voorgoed veranderde

De dramaserie ‘Het Jaar van Fortuyn’ toont het stormachtige verkiezingsjaar waarin de radicale nieuwkomer Pim Fortuyn het opnam tegen PvdA-lijsttrekker Ad Melkert. Acteur Jeroen Spitzenberger vertolkt in de serie de rol van Fortuyn. Ramsey Nasr speelt Melkert.

Hilversum

2002 was het verkiezingsjaar waarin alles veranderde. De PvdA was al jaren aan de macht en de nieuwe lijsttrekker Ad Melkert stond klaar om het Torentje over te nemen van zijn voorganger Wim Kok. Maar na de aanslagen van 11 september 2001 veranderden de wereld en Nederland radicaal.

De flamboyante columnist Pim Fortuyn daagde de gevestigde orde uit en ging met succes de verkiezingsstrijd aan met de stoffige Melkert. Vrijdagavond is de eerste aflevering te zien van de vlotte dramaserie ‘Het Jaar van Fortuyn’ die terugblikt op dit veelbewogen verkiezingsjaar.

Acteur Jeroen Spitzenberger moest het ‘even voor zich zien’ toen hij de rol van Pim Fortuyn kreeg. ‘We lijken absoluut niet op elkaar. Niet in uiterlijk en niet in ..

