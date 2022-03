Een vliegende Tesla

Ergens in de ruimte zweeft er een Tesla, maar dat is niet de enige Tesla die kan vliegen. In een video op Twitter, die meer dan negen miljoen keer is bekeken, is te zien hoe een Tesla met een rotvaart over een heuvel rijdt. Als dit in een film gebeurt tijdens een wilde achtervolging, is er meestal niets aan de hand. In dit geval raakt de voorkant van de auto de weg, vliegt de motorkap eraf en komt de auto tot stilstand tegen geparkeerde wagens en vuilnisbakken.

De sprong is niet zomaar gefilmd. Het blijkt namelijk om een stunt te gaan die flink is mislukt. In een andere video is te zien hoe er verschillende mensen boven op de heuvel staan om de sprong te filmen.

Youtuber Alex Choi was een van de mensen die op de heuvel stonden. In ee..

