Renze Klamer krijgt talkshow bij RTL 4

Hilversum

Renze Klamer gaat aan de slag bij RTL. Het voormalige BNNVARA-gezicht heeft een contract voor twee jaar getekend. Vanaf augustus is Klamer bij de zender te zien in zijn eigen talkshow op de late avond. Het programma is dan de hele maand elke werkdag te zien bij RTL 4. ‘Zo. Ik vond het wel eens tijd worden voor m’n tv-comeback. Gelukkig vond Peter van der Vorst dat ook, dus we hebben er maar meteen een 2-jarig contract van gemaakt. Hopsa!’, schrijft de nieuwbakken RTL-presentator dinsdag op Twitter. Bij de tekst plaatst hij een foto van zichzelf en Van der Vorst.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .