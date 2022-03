Arjen Lubach neemt week pauze in april

Hilversum

Arjen Lubach neemt begin april een week pauze van De Avondshow. In plaats van het satirische actualiteitenprogramma op NPO 1 zijn er in de week van maandag 4 tot en met donderdag 7 april optredens van verschillende Nederlandse stand-upcomedians te zien, meldt de VPRO. ‘Ook avondshows hebben soms pauze nodig, om daarna weer fris en scherp door te kunnen gaan. Zelfs die van Arjen Lubach’, schrijft de omroep in een aankondiging van de pauze. In het vervangende Avondshow Stand-ups, dat ook vanuit de Avondshow-studio wordt uitgezonden, zijn elke avond twee cabaretiers te zien. Op 11 april wordt De Avondshow hervat.

