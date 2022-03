Humor met serieuze twist

Het lijkt misschien wat plat, De Nationale Kaktest, maar dat is het zeker niet. Je ontlasting, of gewoon ‘poep’, want dat praat wel zo makkelijk, kan je namelijk enorm veel vertellen over hoe het er met je gezondheid voor staat. In De Nationale Kaktest is de boodschap daarom: kijk eens wat vaker achterom.

Wees wel gewaarschuwd: hoewel de boodschap serieus is, leent het onderwerp zich natuurlijk uitstekend voor flauwe humor. Het woord ‘boodschap’ in de vorige zin bijvoorbeeld, daar zouden zo al drie grappen mee gemaakt zijn tijdens het programma. Want elke kans voor een poepgerelateerde grap wordt aangegrepen in het BNNVARA-programma De Nationale Kaktest. Als je daar echter een beetje tegen kunt, dan is deze quiz zeker de moeite van het kijken waard. Alleen al vanwege de handige en nuttige informatie over het onderwerp.

Want het wordt meermaals herhaald: je poep is een spiegel van je gezondheid. Zo kun je eraan zien of je ziek of gezond bent, of je goed eet, en blijken de bacteriën in je darmen ook nog eens veel invloed op je dagelijks leve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .